Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bus Misterius dalam Episode The Voice of the Sea Animasi KIKO

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |12:27 WIB
Bus Misterius dalam Episode The Voice of the Sea Animasi <i>KIKO</i>
Episode The Voice of the Sea animasi KIKO. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - RCTI kembali menayangkan episode baru animasi KIKO untuk menghangatkan Minggu pagi Anda dan keluarga. Episode yang akan tayang pekan ini mengusung tema The Voice of the Sea.

 

Dalam episode terbarunya, animasi KIKO bercerita tentang LOLA yang akan mengantarkan kue pesanan ALDO. Namun saat akan mengantarkan kue tersebut, mobil KIKO tidak bisa menyala.

KIKO kemudian meminta POLI menemani LOLA baik bus untuk mengantarkan kue tersebut. Namun POLI menolaknya karena melihat berita tentang bus misterius. LOLA yang ingin kue itu segera tiba di tangan ALDO pun akhirnya naik bus sendirian.

Akhirnya KIKO mengejar LOLA untuk mengantarkan kue tersebut untuk ALDO. Lalu apa cerita di balik bus misterius tersebut dan mampukah LOLA dan KIKO mengantarkan kue tersebut dengan selamat?

Jangan melewatkan keseruan animasi KIKO Episode The Voice of the Sea hanya di RCTI, pada 16 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/598/3062793/serial_animasi_kiko-KeSZ_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement