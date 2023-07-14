Bus Misterius dalam Episode The Voice of the Sea Animasi KIKO

JAKARTA - RCTI kembali menayangkan episode baru animasi KIKO untuk menghangatkan Minggu pagi Anda dan keluarga. Episode yang akan tayang pekan ini mengusung tema The Voice of the Sea.

Dalam episode terbarunya, animasi KIKO bercerita tentang LOLA yang akan mengantarkan kue pesanan ALDO. Namun saat akan mengantarkan kue tersebut, mobil KIKO tidak bisa menyala.

KIKO kemudian meminta POLI menemani LOLA baik bus untuk mengantarkan kue tersebut. Namun POLI menolaknya karena melihat berita tentang bus misterius. LOLA yang ingin kue itu segera tiba di tangan ALDO pun akhirnya naik bus sendirian.

Akhirnya KIKO mengejar LOLA untuk mengantarkan kue tersebut untuk ALDO. Lalu apa cerita di balik bus misterius tersebut dan mampukah LOLA dan KIKO mengantarkan kue tersebut dengan selamat?

Jangan melewatkan keseruan animasi KIKO Episode The Voice of the Sea hanya di RCTI, pada 16 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.