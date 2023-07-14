Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adrian Maulana Sebut Hemat Rp6 Juta per Bulan dengan Transportasi Umum

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |22:30 WIB
Adrian Maulana Sebut Hemat Rp6 Juta per Bulan dengan Transportasi Umum
Adrian Maulana (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor sekaligus pembawa acara berita, Adrian Maulana, baru-baru ini membagikan sebuah cerita tentang dirinya yang berhasil hemat Rp6 juta per bulan. Hal tersebut dilakukannya usai menaiki transportasi umum dari rumahnya yang berlokasi di BSD, Tangerang menuju kantornya bilangan SCBD, Jakarta Selatan.

Melalui akun Instagramnya, suami dari Dessy Lisanty ini awalnya mengaku tak pernah terpikir untuk mengendarai mobil pribadi ketika berangkat bekerja. Pasalnya, ia harus membeli bensin, membayar tol, dan juga parkir.

Alhasil, ia pun memilih untuk pergi dari BSD menuju SCBD dengan menggunakan taksi. Hal itu membuatnya juga tak kalah boros, lantaran harus merogoh kocek hampir Rp400 ribu dalam sehari.

"Teman-teman Alhamdulillah saya diberikan kemampuan untuk kemana-mana naik mobil pribadi disetirin supir atau naik taksi. Tapi khusus untuk ke kantor, saya pikir.. Ngapain saya bawa mobil pribadi? Saya harus parkir di mal yang per-jamnya Rp5000, saya harus lewat tol Rp19.000 dan saya gunakan BBM itu yang non subsidi loh," ungkap Adrian dalam video di akun Instagramnya.

"Kalaupun naik taksi, saya harus mengeluarkan biaya nggak kurang dari Rp170.000 belum termasuk tol Rp19.000 sekali jalan. Jadi pulang pergi saya keluarkan biaya Rp378.000," sambungnya.

Adrian Maulana

Akan tetapi, sejak 1,5 tahun terakhir, pria 45 tahun ini memilih untuk menaiki transportasi umum. Saat itu, ia pun memilih menggunakan KRL dan melanjutkan lagi perjalanannya dengan ojek online.

Usai mencoba menaiki transportasi umum, bapak dua anak ini merasa takjub lantaran ia hanya membutuhkan uang kurang dari Rp100.000 per hari. Hal itulah yang membuatnya berpikir untuk terus bisa menggunakan transportasi umum lantaran ia mampu menekan budget transportasi sampai hemat Rp6 juta perbulan.

