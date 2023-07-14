Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Raditya Dika Ketika Anak Dibully Netizen

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |18:30 WIB
Reaksi Raditya Dika Ketika Anak Dibully Netizen
Raditya Dika (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktor, penulis buku, sekaligus komika Raditya Dika sempat mengungkapkan cerita tentang istrinya, Anissa Aziza yang merasa tak terima anaknya dibully. Dalam podcastnya bersama Henry Manampiring, bintang film Koala Kumal ini mengaku bingung menanggapi istrinya kala itu.

Radit menyebut bahwa suatu hari, ia mendapati istrinya yang kesal lantaran anaknya dibilang jelek dan tak seperti anak artis lainnya. Kesal dengan hal itu, Anissa pun diakui Radit cukup panas hingga mencari tahu sosok yang menghina anaknya.

"Di IG, terus ada yang komen 'Anaknya jelek nggak kayak anak artis lain' gitu katanya. Si Anissa panas dong. Dibuka profilnya, dilihat nih siapa orangnya," ungkap Raditya Dika

"Aku balasnya apa nih. Wah.. Udah panas banget, sebagai ibu kan?," lanjutnya.

Raditya Dika dan Anissa Aziza

Melihat reaksi istrinya yang emosi, Radit justru memilih santai. Ia bahkan sempat bertanya pada sang istri, apakah wajah anak mereka sesuai dengan apa yang diucapkan orang tersebut atau tidak.

"Sementara gue, kayak.. 'Menurut kamu anak kita jelek nggak?', 'Nggak', yaudah sih. Ya nggak sih?," ucapnya.

Bagi Radit, ia tak bisa meminta orang lain untuk memuji sesuatu hal yang menurutnya bagus. Sayangnya, hal itu tampak tidak bisa diterima oleh sang istri.

Halaman:
1 2
