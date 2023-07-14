Ustaz Derry Sulaiman: Nathalie Holscher Berhijab karena Disuruh Kang Sule

JAKARTA - Keputusan Nathalie Holscher untuk membuka hijabnya, menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan, hal itu juga menjadi perhatian Ustaz Derry Sulaiman.

Dikutip dari tayangan Intens Investigasi, sang pendakwah menyebut bahwa dirinya sempat dicurhati oleh ibu satu anak tersebut terkait keputusannya melepas hijab. Menariknya, Ustadz Derry pun tampak setuju dengan pernyataan netizen yang menyebut bahwa Nathalie mengenakan hijab bukan karena Allah.

Dalam video wawancaranya, Ustaz Derry mengatakan jika di 2020 lalu, Nathalie diminta oleh Sule mengenakan hijab setelah resmi menjadi mualaf.

"Dia memang setelah masuk Islam itu pakai hijab karena disuruh sama mantan suaminya, sama Kang Sule kan," beber Ustaz Derry Sulaiman.

"Nathalie pakai hijab itu bukan karena Allah, jadi dia merasa berpura-pura, mungkin itu bisikan-bisikannya. Padahal nggak mesti begitu," lanjutnya.

Sementara itu, Ustaz Derry sendiri jelas merasa kecewa dengan keputusan Nathalie. Sebab menurutnya, jika wanita 30 tahun itu mengkonsultasikan hal tersebut pada lebih dari satu atau dua ustaz, mungkin hingga kini ia masih tetap istiqomah dalam menutup auratnya.

"Kalau dia sebelum melepas (hijab) sempat ngobrol sama aku atau beberapa ustaz, mungkin nasihatnya berbeda," jelasnya.

"Mungkin karena lingkungan juga ya, pergaulan Nathalie, sehingga dia dapat support untuk membuka hijabnya," sambungnya.