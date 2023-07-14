Modal HP, Kini Muhammad Mukhsin Sukses Jadi Konten Kreator Travelling

JAKARTA - Muhammad Mukhsin merupakan seorang traveler dan konten kreator. Namanya mulai dikenal lantaran sering membagikan pengalaman traveling atau staycation hemat yang dikemas dalam video menarik.

Menariknya, pria kelahiran Kebumen, Jawa tengah ini mulai aktif sebagai traveler sejak lulus SMA, di tahun 2016. Bahkan kala itu, pria yang kini berdomisili di Purwakarta tersebut hanya memiliki modal handphone seadanya untuk membuat konten.

Kendati demikian, hal itu sama sekali tak menurunkan semangatnya untuk membuat konten saat traveling. Hal itulah yang membuat konten-kontennya terus berkembang.

"Saya percaya, keterbatasan device tidak menghalangi saya untuk lebih kreatif dalam membuat video yang menarik," ujar Mukhsin.

Sementara itu, pria 25 tahun ini diketahui kerap mengunggah berbagai momen melalui foto dan video. Bahkan ia juga sering membagikan konten saat dirinya mendatangi tempat baru dan viral.

Lewat videonya, pemilik akun Instagram @mukhsin98 itu semakin dikenal luas di media sosial serta lingkungan perusahaannya. Ia juga sempat diberi kepercayaan untuk membuat project video di unit tempatnya bekerja, yakni di sebuah perusahaan listrik.

Sebagai konten kreator sekaligus traveler, Mukhsin menganggap bahwa traveling atau staycation merupakan salah satu cara menghabiskan waktu berlibur bersama orang terdekat. Ia pun mengaku beruntung memiliki kesempatan menemukan pengalaman baru yang dapat memberikan pelajaran berharga dalam hidupnya.

"Pengalaman menyenangkan selama traveling, membuatku ingin berbagi cerita dalam bentuk video traveling yang menarik. Agar orang orang yang menonton videoku bisa merasakan traveling walaupun secara virtual lewat video," paparnya.