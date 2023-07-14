Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saipul Jamil Parodikan Dewi Perssik Marah ke Pak RT: Jangan Ambil Dagingku

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |22:05 WIB
Saipul Jamil Parodikan Dewi Perssik Marah ke Pak RT: Jangan Ambil Dagingku
Saipul Jamil (Foto: Instargam)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut King Saipul Jamil membuat video parodi yang diunggahnya di akun Instagram. Dalam video tersebut, pelantun Tawakal Cinta itu tampak memparodikan suara mantan istrinya, Dewi Perssik ketika mengamuk lantara Pak RT menolak hewan kurbannya.

Menariknya, Saipul Jamil tampak memparodikan suara Depe bersama beberapa rekannya. Salah satunya pedangdut Irma Darmawangsa.

"Sinetron halu terbaru 'Jangan ambil dagingku'," tulis Saipul Jamil dalam video unggahannya pada Jumat (14/7/2023).

Pada video tersebut, Irma terlihat memparodikan sosok Depe yang marah-marah kepada Pak RT. Sementara Saipul Jamil tampak terdiam dan menerima perlakuan Depe layaknya Pak RT yang dimarahi oleh pedangdut 37 tahun tersebut.

Saipul Jamil

Tak hanya itu, dua orang rekan mereka bahkan terlihat ikut dalam video parodi tersebut sebagai orang yang melerai perseteruan mereka.

"Kamu ngomong nggak butuh daging, lu emang nggak butuh daging Pak RT. Tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya. Baru jadi Pak RT, belum jadi Presiden lu. Heran gue, nggak bisa menghargai orang," ucap Dewi Perssik sebagai backsound video parodi Saipul Jamil dan Dewi Perssik.

"Saya tuh nitipi sapi saya karena saya tuh nggak pengin menyusahkan warga disini. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu. Harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Nggak bener, nggak bisa dijadikan panutan Pak RT ini," lanjutnya.

Melihat video tersebut, banyak netizen yang langsung khawatir dan memberi nasihat pada pria yang akrab disapa Bang Ipul tersebut. Mereka mengaku takut jika hubungan antara mantan pasangan suami istri itu meregang lantaran video parodi tersebut.

Halaman:
1 2
