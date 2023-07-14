Lucky Hakim Sudah 10 Jam Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Panji Gumilang Al Zaytun

JAKARTA - Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, hingga kini masih berada di Bareskrim Mabes Polri. Keberadaannya di Bareskrim diketahui berkaitan dengan pemeriksaan dirinya sebagai saksi atas kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.

Berdasarkan pantauan, Lucky diperiksa penyidik sejak pukul 10.00 WIB pada hari ini, Jumat (14/7/2023). Namun hingga saat ini, pemeriksaan tersebut masih belum usai.

Kurang lebih, Lucky sudah menjalani pemeriksaan selama 10 jam.

"Saya belum bisa keluar," kata Lucky Hakim saat dihubungi melalui pesan singkat.

Akan tetapi, aktor 43 tahun itu menyebut bahwa pemeriksaannya sudah memasuki tahap akhir.

"Tapi ini udah dibagian-bagian terakhir, sepertinya 40 menit lagi selesai," jelasnya.