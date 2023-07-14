Jerome Polin Jajal Aktivitas Ekstrem, Keluar dari Zona Nyaman

JAKARTA - Jerome Polin adalah YouTuber yang dikenal dengan kepintarannya karena jago matematika. Di samping itu, ia juga menyukai olahraga ekstrem.

Beberapa waktu lalu dia bertolak ke Inggris khususnya ke Gloucestershire, dan ditantang untuk berdiri di atas pesawat terbang yang mengangkasa dengan kecepatan 300 kilometer per jam.

Hal yang lebih menantang, YouTuber asal Surabaya itu akan berada di angkasa, di atas pesawat Boeing Stearman, di tengah musim dingin yang menyentuh angka 0 derajat Celcius.

"Aku pernah coba berdiri di atas pesawat dengan udara minus sampai muka aku beku. Sempet panik tapi aku suka banget yang kayak gitu," ujar Jerome saat ditemui di acara Red Bull Break the Limit Challenge, baru-baru ini.