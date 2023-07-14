Jadi Istri, Tina Toon Tak Dilarang Suami Bekerja Sebagai Politikus dan Artis

JAKARTA - Tina Toon dan suaminya, Daniel, diketahui baru saja menikah pada Minggu, 25 Juni 2023 kemarin. Acara pernikahan mereka bahkan digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak saja.

Sebagai suami dari seorang artis dan juga politisi, Tina Toon mengatakan bahwa Daniel sama sekali tak pernah melarangnya untuk menggeluti profesinya tersebut. Bahkan hal tersebut sudah sempat dibicarakan olehnya dan sang suami, sejak keduanya masih berpacaran dan belum menikah.

"Nggak (melarang jadi politisi dan artis). Dari awal kenapa aku yakin kalo kita bisa jalan, karena kita punya kesepakatan. Intinya yang penting tahu diri," ujar Tina Toon saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Meski kini dirinya sudah disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan sebagai politisi, Tina mengaku bahwa sesudah menikah, ia tentu akan lebih memprioritaskan keluarganya. Hanya saja, ia akan tetap aktif di dunia politik dan keartisan yang sudah membesarkan namanya.

"Sekarang kan udah jadi istri nih, ya ada beberapa hal yang harus diprioritaskan. Misalnya keluarga, tapi tidak membatasi bidang yang sudah aku geluti," paparnya.

Lebih lanjut, pelantun lagu “Bolo-Bolo” ini mengatakan, bahwa tak ada perubahan yang signifikan setelah dirinya dan Daniel menikah. Mengingat, rasanya hampir sama seperti masih pacaran.