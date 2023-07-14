Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Maia Estianty Usai Beri Restu di Hubungan Dul Jaelani dan Tissa Biani

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |20:05 WIB
Pesan Maia Estianty Usai Beri Restu di Hubungan Dul Jaelani dan Tissa Biani
Dul Jaelani dan Tissa Biani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara antara Dul Jaelani dan Tissa Biani kurang lebih sudah terjalin selama 3 tahun lamanya. Menariknya, restu dari kedua belah pihak keluarga juga sudah dikantongi keduanya, termasuk dari Maia Estianty.

Hal tersebut bahkan dibeberkan langsung oleh Dul saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, belum lama ini. Kepada awak media, adik dari Al dan El ini menyebut jika ibu kandungnya sudah memberikan lampu hijau untuk hubungannya dan Tissa.

Meski sudah memberi restu, Dul mengatakan bahwa Maia tetap memiliki pesan khusus untuknya. Termasuk untuk tak berbuat aneh kepada bintang film KKN Di Desa Penari tersebut.

"Alhamdulillah dong (dapat lampu hijau dari Bunda Maia). Sama bunda udah dekat, sampai bunda pernah ngomong, ‘jangan macam-macam sama Tissa, dia baik'," ungkap Dul.

Dul Jaelani dan Tissa Biani

Kendati restu sudah diberikan dan Dul pun memiliki harapan untuk bisa menikah muda, hingga kini pria 22 tahun itu mengaku masih mempersiapkan diri untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Sebab, ia tampaknya memiliki keinginan untuk tidak mengikuti jejak kedua orang tua kandungnya.

"Biar makin matang. Sehingga kita itu pengin pernikahan itu cuma sekali," jelas Dul.

"Pasti ada persiapan mental, kayak misalkan nabung, kalau dapat job foya-foya, sekarang udah enggak bisa karena udah ada tujuan. Insyaallah ya," sambungnya.

Jelang tiga tahun usia pacaran, Tissa pun tentu memiliki harapan yang sama dengan kekasihnya. Terutama untuk kelanggengan hubungan mereka.

Halaman:
1 2
