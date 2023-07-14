Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Berita Sepekan Celebrity: Perceraian Lady Nayoan-Rendy Kjaernett hingga Pierre Gruno Jadi Tersangka

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |06:30 WIB
5 Berita Sepekan Celebrity: Perceraian Lady Nayoan-Rendy Kjaernett hingga Pierre Gruno Jadi Tersangka
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan. (Foto: Instagram/@rendykjaernett11)
JAKARTA - Sepekan ini dunia hiburan diramaikan oleh berita-berita menarik dari selebriti. Berikut ini Okezone rangkum 5 berita selebriti yang paling hot di pekan ini.

1. Lady Nayoan Gugat Cerai Rendy Kjaernett

Setelah heboh isu perselingkuhan Rendy Kjaernett dengan Syahnaz Sadiqah, Lady Nayoan akhirnya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi pada Senin, 10 Juli 2023.

Hal ini dibenarkan oleh Ranto Indra Karta, Humas Pengadilan Negeri Bekasi kepada awak media. Dalam gugatannya, Lady hanya menuntut poin cerai dan hak asuh ketiga anak mereka.

 BACA JUGA:

2. Nathalie Holscher Lepas Hijab

Nathalie Holscher membuat warganet geger dengan penampilan terbarunya. Sang artis berhijab sejak mualaf, kini justru menampakkan rambut panjang terurainya.

Mantan istri Sule itu menampilkan dirinya tanpa hijab pertama kali lewat unggahannya di Instagram pada 10 Juli 2023. Video hitam putih itu menampakkan Nathalie tampil dengan dress midi floral yang dilengkapi lagu Runtuh dari Fiersa Besari dan Feby Putri.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
