Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Fans Histeris, Nagita Slavina Pamer Main Tenis Bareng Taeyong NCT

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:35 WIB
Bikin Fans Histeris, Nagita Slavina Pamer Main Tenis Bareng Taeyong NCT
Nagita Slavina dan Taeyong NCT (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Para penggemar Taeyong NCT tentunya iri dengan unggahan video di akun Instagram @RaffiNagita1717 malam ini. Bagaimana tidak, Nagita Slavina tampak memperlihatkan dirinya yang tengah bermain tenis dengan salah satu personel dari NCT tersebut.

Melalui kolom keterangan video, wanita yang akrab disapa Gigi ini tampak mengucapkan selamat datang pada Taeyong. Bahkan ia juga mengaku senang lantaran Taeyong mau datang ke kediamannya.

"HomeRANS kedatangan @taeoxo_nct. It's so nice to have you here @smtown_idn," tulis Nagita di akun Instagramnya @RaffiNagita1717.

Dalam videonya, ibu dari Rafathar dan Rayyanza ini tampak mengarahkan kamera ke wajahnya dan mengatakan bahwa hari ini dirinya tengah latihan tenis bersama seseorang. Tak lama, ia pun tampak mengarahkan kamera ponselnya ke samping, dan memperlihatkan Taeyong yang mengenakan kaos putih tanpa lengan mengucapkan 'Hai' sambil melambaikan tangannya.

Nagita Slavina dan Taeyong NCT

"Haaaiiii," kata Taeyong ramah.

Setelahnya, Nagita tampak membagikan cuplikan saat dirinya dan Taeyong berlatih tenis. Dalam video tersebut, pria 28 tahun itu terlihat begitu bersemangat memukul kembali bola tenis yang mengarah kepadanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156619/nagita_slavina-IHer_large.jpg
Nagita Slavina Cs Review Donat Pinkan Mambo, Habiskan Rp2,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153240/nagita_slavina-x2fp_large.jpg
Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148676/nagita_slavina-cfe5_large.jpg
Nagita Slavina Berendam Pakai Swimsuit di Danau Como, Netizen Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147645/nagita_slavina-tALV_large.JPG
Total Harga Outfit Nagita Slavina saat Liburan di Italia, Bikin Pegawai Gaji UMR Ngelus Dada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147112/nagita_slavina-WSP7_large.jpg
Nagita Slavina Main Tenis Bareng Rafathar di Italia, Netizen: Gabut Kelas Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140022/nagita_slavina-BNLi_large.jpg
Rafathar Adukan Nagita Slavina, Dedi Mulyadi: Pilih Mau Barak Mana?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement