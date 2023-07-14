Bikin Fans Histeris, Nagita Slavina Pamer Main Tenis Bareng Taeyong NCT

JAKARTA - Para penggemar Taeyong NCT tentunya iri dengan unggahan video di akun Instagram @RaffiNagita1717 malam ini. Bagaimana tidak, Nagita Slavina tampak memperlihatkan dirinya yang tengah bermain tenis dengan salah satu personel dari NCT tersebut.

Melalui kolom keterangan video, wanita yang akrab disapa Gigi ini tampak mengucapkan selamat datang pada Taeyong. Bahkan ia juga mengaku senang lantaran Taeyong mau datang ke kediamannya.

"HomeRANS kedatangan @taeoxo_nct. It's so nice to have you here @smtown_idn," tulis Nagita di akun Instagramnya @RaffiNagita1717.

Dalam videonya, ibu dari Rafathar dan Rayyanza ini tampak mengarahkan kamera ke wajahnya dan mengatakan bahwa hari ini dirinya tengah latihan tenis bersama seseorang. Tak lama, ia pun tampak mengarahkan kamera ponselnya ke samping, dan memperlihatkan Taeyong yang mengenakan kaos putih tanpa lengan mengucapkan 'Hai' sambil melambaikan tangannya.

"Haaaiiii," kata Taeyong ramah.

Setelahnya, Nagita tampak membagikan cuplikan saat dirinya dan Taeyong berlatih tenis. Dalam video tersebut, pria 28 tahun itu terlihat begitu bersemangat memukul kembali bola tenis yang mengarah kepadanya.