2 Artis Dunia Ini Blakblakan Akui Keluar dari Islam

ARTIS beragama Islam di skala dunia mungkin terbilang minoritas. Meski demikian, banyak juga artis muslim yang berhasil meraih popularitas berkat karya serta konsitensi mereka.

Ada yang bangga mengakui identitas Islamnya, namun ada juga yang memilih keluar dari agama tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka punya pemikiran sendiri sehingga memutuskan meninggalkan Islam.

Berikut ini Okezone ulas 2 artis dunia yang blakblakan mengakui keluar dari agama Islam.

1. Zayn Malik





Zayn Malik dikenal lewat kemunculannya di grup musik One Direction. Namun, ia memutuskan keluar pada 2015 dan melanjutkan kariernya sebagai solois.

Mantan kekasih Gigi Hadid ini sempat menggegerkan publik lewat wawancaranya di British Vogue pada 2018. Perihal pengakuannya yang tidak lagi menjadi seorang muslim.