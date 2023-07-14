Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Artis Dunia Ini Blakblakan Akui Keluar dari Islam

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:30 WIB
2 Artis Dunia Ini Blakblakan Akui Keluar dari Islam
Saif Ali Khan. (Foto: Instagram/@actorsaifalikhan)
A
A
A

ARTIS beragama Islam di skala dunia mungkin terbilang minoritas. Meski demikian, banyak juga artis muslim yang berhasil meraih popularitas berkat karya serta konsitensi mereka.

Ada yang bangga mengakui identitas Islamnya, namun ada juga yang memilih keluar dari agama tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka punya pemikiran sendiri sehingga memutuskan meninggalkan Islam.

Berikut ini Okezone ulas 2 artis dunia yang blakblakan mengakui keluar dari agama Islam.

1. Zayn Malik


Zayn Malik dikenal lewat kemunculannya di grup musik One Direction. Namun, ia memutuskan keluar pada 2015 dan melanjutkan kariernya sebagai solois.

Mantan kekasih Gigi Hadid ini sempat menggegerkan publik lewat wawancaranya di British Vogue pada 2018. Perihal pengakuannya yang tidak lagi menjadi seorang muslim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement