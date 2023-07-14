Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nanda Persada Ungkap Alasan Syahnaz Tak Minta Maaf ke Lady Nayoan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:05 WIB
Nanda Persada Ungkap Alasan Syahnaz Tak Minta Maaf ke Lady Nayoan
Syahnaz (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah diketahui telah memberikan klarifikasi terkait kabar bahwa dirinya dan Rendy Kjaernett memiliki hubungan lebih dari seorang teman. Sayangnya, dalam video klarifikasinya bersama sang suami, Syahnaz sama sekali tak meminta maaf pada Lady Nayoan, selaku istri sah dari Rendy Kjaernett.

Sebagai perwakilan pihak Syahnaz, Nanda Persada pun menyebut jika hal tersebut sengaja tak dilakukan oleh Syahnaz. Bahkan ia mengatakan bahwa Syahnaz terlebih dahulu memprioritaskan soal masalah internal antara dirinya, Jeje dan juga keluarga.

"Apakah nanti akan ada juga permintaan maaf ke Lady? Apakah ada memang tapi kita nggak tahu, diselesaikan secara internal aja, atau bagaimana?," tanya Feni Rose dalam tayangan Rumpi.

"Ya pilihannya kan dua ya, prioritas utama internal keluarga (Jeje-Syahnaz) mereka dulu. Yang berikutnya bagaimana menanggapi pemberitaan atau statement dari pihak lain, apakah perlu ditanggapi atau tidak," jawab Nanda Persada.

Syahnaz dan Jeje Govinda

Nanda sendiri mengatakan bahwa ibu dua anak tersebut enggan memperpanjang masalahnya dengan Lady. Oleh karenanya, ia memilih untuk sama sekali tak membuat pernyataan untuk pihak Lady dan Rendy.

“Kalau statement pihak lain ditanggapi apakah akan mereda (kalau ditanggapi), apa harus sahut-sahutan nanti kan akan panjang menjadi ego,” paparnya.

Sementara itu, Feni Rose sebagai host sempat menanyakan apakah Syahnaz sudah meminta maaf tanpa embel-embel publikasi, kepada Lady atau justru belum sama sekali. Sayangnya, Nanda Persada tak dapat memastikan jika hal itu telah dilakukan oleh adik bungsu Raffi Ahmad.

