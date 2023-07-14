Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pierre Gruno Bungkam Saat Dihadirkan dalam Rilis Kasus Dugaan Penganiayan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:50 WIB
Pierre Gruno Bungkam Saat Dihadirkan dalam Rilis Kasus Dugaan Penganiayan
Pierre Gruno (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor senior Pierre Gruno telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap korban berinisial GDS (62) di salah satu bar di kawasan Cilandak Jakarta Selatan. Penetapan bintang film The Raid tersebut sebagai tersangka, dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, pada Kamis 13 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB malam.

Sebelumnya, Pierre diketahui telah memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Usai dimintai keterangannya, aktor 69 tahun itu langsung ditahan dan baru ditampilkan ke hadapan media dengan mengenakan baju tahanan pada hari ini, Jumat (14/7/2023).

Sayangnya dalam rilis kasus penganiayaan tersebut, Pierre enggan berkomentar. Ia bahkan hanya melempar senyuman manis kearah awak media.

Tak berselang lama, pihak penyidik mempersilahkan Pierre Gruno untuk kembali menuju ruangan tahanan tanpa mengeluarkan satu katapun.

Pierre Gruno (Selvianus/MPI)

Dalam konferensi pers digelar di Lobby Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023) Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan laporan dari korban berinisial GDS. 

"Penanganan perkara tindak pidana penganiayaan sebagai diatur pasal dengan pelapor atau korban inisial GBS terhadap terlapor saat ini sudah kami ditetapkan sebagai tersangka alias PG laki-laki umur 61 tahun," ujar AKBP Irwandhy Idrus.

"Dengan tempat kejadian perkara, Jumat 30 juni kemarin pukul 20.30 WIB di salah satu bar hotel kawasan cilandak, Jaksel," sambungnya.

Irwandhy juga menjelaskan jika penetapan Pierre sebagai tersangka dilakukan usai pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bukti-bukti dan saksi-saksi yang berada di TKP. Dengan demikian, Pierre disangkakan pasal 351 tentang penganiayaan dan wajib menjalani masa tahanan selama 20 hari kedepan.

Halaman:
1 2
