HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahnaz Ketahuan Selingkuh, Farhat Abbas Minta Keluarga Raffi Ahmad Diboikot

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:35 WIB
Syahnaz Ketahuan Selingkuh, Farhat Abbas Minta Keluarga Raffi Ahmad Diboikot
Syahnaz (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Video Syahnaz berjoget TikTok dengan sang kakak, Nisya, belakangan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, video tersebut diunggah tak lama setelah ia dan Jeje Govinda memberikan klarifikasi atas isu perselingkuhan dengan Rendy Kjaernett.

Aksi Syahnaz tersebut rupanya membuat pengacara Farhat Abbas ikut angkat bicara. Bahkan ia sempat meminta agar Syahnaz beserta keluarganya diboikot.

"Karena mereka ini keluarga-keluarga besar-besar di media sosial yang punya followers puluhan juta," ucap Farhat, dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

"Kalau perlu diboikot juga sama kakak-kakaknya deh. Sama ipar-iparnya," lanjutnya.

Farhat Abbas

Bukan tanpa sebab, Farhat mengatakan bahwa tindak pemboikotan tersebut harus dilakukan agar keluarga bisa menjaga Syahnaz. Terutama menjaga ibu dua anak itu dari perilakunya, agar tak lagi mengganggu suami orang.

"Mereka harus belajar pelajaran, mereka harus fokus, bukan mencari uang atau popularitas, tetapi menjaga adik mereka yang sudah menikah agar tidak mengganggu suami orang lain," tegas mantan suami Nia Daniaty tersebut.

Mendengar ucapan Farhat, tentu ada pro kontra yang terjadi di kalangan netizen. Akan tetapi, ada jauh lebih banyak orang yang kontra dengan pernyataan Farhat, hingga menyebut bahwa dirinya sirik dengan keluarga Raffi Ahmad.

"Baru x ini setuju ama farhat... Soalnya si buah kolesterol emang ngadi2.... Udah senyum puas di video akhir klarifikasinya.. Terus sekarang masih bisa jogat joget... Woii lo udh ngancurin rumah tangga org udh ngancurin perasaan dan segala kewarasan seorang perempuan...," ungkap srii***.

