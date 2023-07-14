Lucky Hakim Bingung saat Panji Gumilang Nyanyi Lagu Yahudi: Kirain Bahasa Belanda

JAKARTA - Lucky Hakim menceritakan kronologi kedatangannya di Pondok Pesantren Al Zaytun milik Panji Gumilang pada 30 Juli 2022 lalu.

Diketahui, Lucky menjadi salah satu tamu undangan di sebuah acara yang digelar Pondok Pesantren Al Zaytun.

Saat itu, Lucky Hakim pun viral di media sosial setelah ikut menyanyikan salam khas orang Yahudi yang dipimpin Panji Gumilang di dalam Masjid Rahmatan Lil Alamin kawasan Ponpes Al Zaytun.

"Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lucky Hakim Center, lembaga yang saya miliki mengirimkan surat bersilaturahim karena ingin melihat didalam Al Zaytun itu ada apa," ujar Lucky Hakim di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (14/7/2023).

Lucky tak menampik rasa penasarannya kepada masjid Rahmatan Lil Alamin. Sebab, masjid tersebut memiliki bangunan besar nan megah yang membuatnya sangat penasaran.

"Waktu zaman kampanye sekitar satu tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu, saya kan memang nggak bisa masuk karena belum kenal itu yang pertama," jelas Lucky Hakim.

"Kedua saya belum menjabat jadi Wakil Kepala Daerah, yang ketiga saya masih baru ke desa daerah Kecamatan Gantar," sambungnya.

Usai mengirimkan surat, Lucky Hakim kemudian diundang langsung oleh Panji Gumilang pada 29 Juli 2023 untuk mengunjungi pondok pesantren miliknya.

"Begitu datang kesana dan ditemui, diterima dengan baik yang waktu itu diterima oleh pak Panji Gumilang ya sudah kita keliling-keliling melihat. 'Mas lucky yang mau lihat apa tentang Al Zaytun?' 'Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini'. Saya bilang heboh karena semua serba besar, ini pesantren terbesar se-Indonesia. Tanahnya besar sekali," bebernya.

Ketika berkeliling, Lucky juga mengaku kagum dengan area Ponpes Al Zaytun. Sebab, kata Lucky, Ponpes Al Zaytun memiliki fasilitas lengkap dari pendidikan, peternakan, hingga pertanian modern.

"Dan saya juga lihat masjidnya besar sekali daya tampungnya bisa sampai puluhan ribu bahkan lebih besar daya tampungnya dari pada Istiqlal dan ada kapal-kapal yang dibuat dimiliki oleh Al Zaytun mungkin sekitar berapa gross ton gitu," kata dia lagi.

"Nah terakhir pak Panji memberikan sambutan, dan disini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah Assalamualaikum, pak Panji bilang 'saya akan mengajarkan salam yang bukan assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi', saya bingung dong," tutur Lucky Hakim.

"Saya dulu kecil ngaji, baca Iqro, tapi baru pertama saya ada hal yang baru, kalau ada yang nanya, 'emang nggak tahu itu bahasa Yahudi?', saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari bukti saya belajar bahasa Yahudi, saya nggak tahu kalau itu bahasa Yahudi, saya pikir bahasa Belanda," pungkasnya.

