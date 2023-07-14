Cakra Khan Umumkan Jadwal Tayang Audisi Americas Got Talent

JAKARTA - Cakra Khan baru-baru ini mengumumkan bahwa audisinya di ajang America’s Got Talent (AGT) Season 18 akan tayang dalam waktu dekat.

Informasi itu ia ungkapkan melalui akun Instagramnya dalam sebuah postingan. Cakra Khan menyebut, bahwa audisinya itu akan ditayangkan pada Selasa, 18 Juli 2023 waktu setempat, alias Rabu pagi, 19 Juli 2023 waktu Indonesia.

“Saya ingin berbagi berita luar biasa, bahwa saya mengikuti audisi America's Got Talent Season 18 @agt dan audisi saya akan ditayangkan di NBC Selasa depan, 18 Juli 2023,” ujar Cakra Khan, dalam postingan di akun Instagramnya, @cakra.khan.

“Kalau di indonesia berarti hari rabu tayang nya, sekitar jam 10 pagi hehe jangan lupa ya!!?” imbuhnya.

Cakra Khan lantas meminta dukungan para penggemarnya untuk bisa lolos dalam audisi tersebut. Khususnya, untuk para penggemarnya yang ada di Tanah Air. Ia juga turut mengucapkan terimakasih kepada para pendukungnya yang telah menemani perjalanannya di audisi AGT.

“Silakan dengarkan! Terima kasih banyak atas doa kalian dan semua dukungan dan cinta yang kalian semua tunjukkan kepada saya .. jadi saya ingin mengajak kalian semua dalam perjalanan saya di @agtauditions. HATURNUHUN,” tuturnya.

Postingan Cakra Khan itu lantas banjir komentar. Netizen lantas berbondong-bondong memberikan dukungan kepada penyanyi yang memiliki suara berat yang khas itu. Tidak sedikit juga yang mendoakan agar Cakra Khan mendapat tiket Golden Buzzer seperti Putri Ariani.