Kepala Lyodra Dipukul Baby L Pakai Raket, Netizen: Mirip Ayah Ya

JAKARTA - Baru-baru ini muncul sebuah video yang memperlihatkan Lesti Kejora dan Lyodra tengah duduk di pinggir lapangan bulu tangkis. Saat keduanya tengah berbincang, tiba-tiba saja putra dari Lesti dan Rizky Billar, Muhammad Leslar Al-fatih Billar alias Baby L tampak berlari ke arah mereka.

Tidak dengan tangan kosong, Baby L tampak membawa raket bulu tangkis ditangannya. Tak lama, ia terlihat memukul kepala Lyodra dari arah belakang.

Sebelum Baby L memukul Lyodra, Lesti terlihat berusaha mencegahnya. Akan tetapi, tangan putranya jauh lebih cepat, sehingga membuat pelantun Sang Dewi itu kesakitan lantaran dipukul.

Video Baby L memukul kepala Lyodra dengan raket rupanya diunggah oleh salah satu akun di TikTok. Beberapa netizen pun tampak mengomentari aksi bayi 1 tahun tersebut.

Sejumlah netizen ada yang menganggap lucu aksi Baby L. Akan tetapi, tak sedikit pula yang menyinggung soal dugaan perlakuan Rizky Billar pada Lesti, lantaran kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mereka sempat mencuat ke permukaan.

"Mirip ayah ya bang," kata della***.

"Tadi ada video nabok mak Lesti, terus nabok pak Rizky, Saiki nabok lyodra," tutur affa***.

"Dia ringan tangan bgtt, kmarin fyp maknya juga ditabok,, tp sm ortunya gak ada arahan kali itu hal yg ga boleh,," sambung canti***.