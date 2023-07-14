Tina Toon Ungkap Alasan Nikah Secara Diam-Diam

JAKARTA - Tina Toon baru saja menikah dengan seorang pria bernama Daniel, digelar pada 25 Juni 2023 di Jakarta. Namun sayangnya, Tina Toon tak langsung memberikan kabar bahagianya itu ke publik.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Tina mengatakan, seharusnya ia diminta menunggu 3 tahun lagi untuk menikah. Sebab, keluarganya baru saja kehilangan neneknya sehingga berdasarkan tradisi Tionghoa maka pernikahannya dirahasiakan.

"Tadinya ada juga yang kasih masukan, kita publish saja di hari H. Cuma pertimbangannya banyak juga, karena aku secara mau pesta ini dramanya sudah internalnya banyak banget," ujar Tina Toon kepada awak media.

"Aku publish juga pada saat itu, belum ada media, ada netizen, ada orang luar, ada semua apa yang ngasih masukan tambahan. Makin nggak karuan, sudah kita selesaikan dulu urusan domestiknya (keluarga)," lanjutnya.

Dia berujar keputusan menikah dengan Daniel, setelah beberapa tahun menjalin asmara. Tetapi ketika kepergian neneknya karena dirasa hubungan asmaranya sudah terlalu lama.