Suka Anak Kecil, Tina Toon dan Daniel Tak Tunda Punya Momongan

JAKARTA - Mantan penyanyi cilik Tina Toon kini tengah berbahagia setelah resmi menikah dengan kekasihnya, Daniel. Sebagai pengantin baru, tentu urusan momongan kerap dipertanyakan.

Tina sendiri mengaku tidak menunda momongan setelah menikah. Ia dan suami juga menyukai anak kecil sehingga ingin memiliki buah hati.

"Kalau momongan sih gimana dikasihnya, kalau aku suka sama anak-anak. Jadi dia suka anak-anak dan kebetulan dia juga dewasa, jadi pengin gitu (punya anak)," ujar Tina Toon di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023) kemarin.

Namun sayang, Tina dan suami belum merencanakan untuk bulan madu. Pasalnya, mereka sedang punya kesibukan masing-masing.

Sehingga jika ditanya soal momongan atau apapun, ia mengaku belum sempat membicarakan hal tersebut lebih dalam dengan sang suami.