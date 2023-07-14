Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kyuhyun Berpotensi Gabung Agensi Yoo Jae Suk setelah Tinggalkan SM Entertainment

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:24 WIB
Kyuhyun Berpotensi Gabung Agensi Yoo Jae Suk setelah Tinggalkan SM Entertainment
Cho Kyuhyun berpotensi gabung agensi Yoo Jae Suk setelah tinggalkan SM Entertainment. (Foto: Label SJ)
SEOUL - Cho Kyuhyun berpotensi bergabung dengan Antenna, setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan SM Entertainment. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi tersebut, pada 14 Juli 2023.

“Kami masih dalam tahap negosiasi kontrak dengan Kyuhyun. Belum ada kabar baik yang bisa kami sampaikan saat ini, namun negosiasi berjalan cukup baik,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Jumat (14/7/2023).

Seperti telah diumumkan sebelumnya, tiga personel Super Junior: Kyuhyun, Eunhyuk, dan Donghae, memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak bersama SM Entertainment yang telah berjalan selama 17 tahun.

Cho Kyuhyun berpotensi gabung Antenna setelah meninggalkan SM Entertainment. (Foto: Instagram/@gyuram88)

“Ketiga member tersebut tidak akan melanjutkan kontrak dengan kami dan akan lebih fokus pada karier solo mereka,” ujar agensi itu dalam keterangannya.

