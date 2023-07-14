Kyuhyun Berpotensi Gabung Agensi Yoo Jae Suk setelah Tinggalkan SM Entertainment

SEOUL - Cho Kyuhyun berpotensi bergabung dengan Antenna, setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan SM Entertainment. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi tersebut, pada 14 Juli 2023.

“Kami masih dalam tahap negosiasi kontrak dengan Kyuhyun. Belum ada kabar baik yang bisa kami sampaikan saat ini, namun negosiasi berjalan cukup baik,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Jumat (14/7/2023).

Seperti telah diumumkan sebelumnya, tiga personel Super Junior: Kyuhyun, Eunhyuk, dan Donghae, memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak bersama SM Entertainment yang telah berjalan selama 17 tahun.

“Ketiga member tersebut tidak akan melanjutkan kontrak dengan kami dan akan lebih fokus pada karier solo mereka,” ujar agensi itu dalam keterangannya.