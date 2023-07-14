Lucky Hakim Hadiri Pemeriksaan Kasus Ponpes Al Zaytun

JAKARTA - Aktor dan mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama Pondok Pesantren Al Zaytun yang didirikan Panji Gumilang, Jumat (14/7/2023).

Lucky hadir seorang diri dan tak didampingi kuasa hukum. Dalam kesempatan itu, Lucky akan diperiksa sebagai saksi.

"Saya akan bersaksi apa yang saya alami, saya tidak akan membela atau pun menyudutkan karena ya saksi saksi saja kan gitu," kata Lucky Hakim di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (14/7/2023).

Lebih lanjut, Lucky Hakim menegaskan dirinya hanya pernah bertemu dengan Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, sebanyak dua kali.

"Setelah bertemu dua kali itu sata tidak pernah ketemu lagi, kalau personal hubungan mungkin kayak saling menyapa iya tentunya karena kan kita nggak musuhan kan gitu, cuma kita belum sempat, karena beberapa kali kan dia nanya kapan mau salat Jumat disitu," kata dia lagi.

