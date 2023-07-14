Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucky Hakim Hadiri Pemeriksaan Kasus Ponpes Al Zaytun

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:18 WIB
Lucky Hakim Hadiri Pemeriksaan Kasus Ponpes Al Zaytun
Lucky Hakim hadiri pemeriksaan kasus Ponpes Al Zaytun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor dan mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama Pondok Pesantren Al Zaytun yang didirikan Panji Gumilang, Jumat (14/7/2023).

Lucky hadir seorang diri dan tak didampingi kuasa hukum. Dalam kesempatan itu, Lucky akan diperiksa sebagai saksi.

Lucky Hakim Hadiri Pemeriksaan Kasus Ponpes Al Zaytun

"Saya akan bersaksi apa yang saya alami, saya tidak akan membela atau pun menyudutkan karena ya saksi saksi saja kan gitu," kata Lucky Hakim di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (14/7/2023).

Lebih lanjut, Lucky Hakim menegaskan dirinya hanya pernah bertemu dengan Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, sebanyak dua kali.

"Setelah bertemu dua kali itu sata tidak pernah ketemu lagi, kalau personal hubungan mungkin kayak saling menyapa iya tentunya karena kan kita nggak musuhan kan gitu, cuma kita belum sempat, karena beberapa kali kan dia nanya kapan mau salat Jumat disitu," kata dia lagi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132885/lucky_hakim-dpB3_large.jpg
Lucky Hakim Harus Magang di Kemendagri selama 3 Bulan Imbas Liburan Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129325/lucky_hakim-FpkA_large.jpg
Kronologi Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Akui Salah Pahami Aturan Kepala Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129270/lucky_hakim-06Ub_large.jpg
Lucky Hakim Tegaskan Liburan ke Jepang Gunakan Dana Pribadi, Bukan Fasilitas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129195/lucky_hakim-UAo4_large.jpg
Lucky Hakim Minta Maaf karena Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Siap Terima Sanksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129134/lucky_hakim-cxlT_large.jpg
Biodata dan Agama Lucky Hakim, Bupati yang Plesiran ke Jepang Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128855/lucky_hakim-T1mi_large.jpg
Lucky Hakim Minta Maaf Liburan Tanpa Izin, Dedi Mulyadi: Itu Hak Beliau tapi..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement