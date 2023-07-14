Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Fakta Menarik Irma Purba, Mantan Pramugari Cantik yang Dicerai Boris Bokir

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |02:30 WIB
7 Fakta Menarik Irma Purba, Mantan Pramugari Cantik yang Dicerai Boris Bokir
Irma Purba. (Foto: Instagram/@irmapurbas)
JAKARTA - Irma Purba belakangan ini menjadi sorotan publik karena kabar perceraiannya dengan komika Boris Bokir. Gonjang-ganjing tentang rumah tangga mereka memang sudah tercium sejak lama.

Namun baru-baru ini, Irma akhirnya memberi informasi bahwa dia sudah resmi bercerai dari Boris Bokir. Hal itu disampaikan melalui unggahan Insta Story-nya.

"Informasi terakhir, saya terima dari beliau adalah kami SUDAH SAH BERPISAH (PN BANDUNG) dan sekarang sedang proses dukcapil," tulis Irma, dikutip pada 7 Juli 2023.

Publik jadi penasaran dengan sosok Irma Purba. Berikut ini, Okezone ulas 7 fakta menarik tentang mantan istri Boris Bokir ini.

1. Menikah pada 2017

Irma dan Boris menikah pada Oktober 2017. Mulanya kehidupan mereka tampak baik-baik saja dan Irma kerap membagikan potret keharmonisannya dengan sang suami.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
