7 Fakta Menarik Irma Purba, Mantan Pramugari Cantik yang Dicerai Boris Bokir

JAKARTA - Irma Purba belakangan ini menjadi sorotan publik karena kabar perceraiannya dengan komika Boris Bokir. Gonjang-ganjing tentang rumah tangga mereka memang sudah tercium sejak lama.

Namun baru-baru ini, Irma akhirnya memberi informasi bahwa dia sudah resmi bercerai dari Boris Bokir. Hal itu disampaikan melalui unggahan Insta Story-nya.

"Informasi terakhir, saya terima dari beliau adalah kami SUDAH SAH BERPISAH (PN BANDUNG) dan sekarang sedang proses dukcapil," tulis Irma, dikutip pada 7 Juli 2023.

Publik jadi penasaran dengan sosok Irma Purba. Berikut ini, Okezone ulas 7 fakta menarik tentang mantan istri Boris Bokir ini.

1. Menikah pada 2017

Irma dan Boris menikah pada Oktober 2017. Mulanya kehidupan mereka tampak baik-baik saja dan Irma kerap membagikan potret keharmonisannya dengan sang suami.