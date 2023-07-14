Sinopsis Film Fury, Tank Legendaris Sekutu Melawan Tentara Nazi

JAKARTA - Sinopsis film Fury akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Fury adalah film tentang perang tentara Sekutu melawan Nazi yang dirilis pada tahun 2014. Film ini ditulis dan disutradarai oleh David Ayer.

Fury dibintangi Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, dan Jon Bernthal. Fury mendapatkan ulasan positif dari Rotten Tomatoes. film tersebut mendapat peringkat persetujuan 76% berdasarkan 263 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,9 dari 10.

Sinopsis Film Fury

Pada bulan April 1945, invasi Sekutu Barat ke Jerman menghadapi perlawanan sengit. Don "Wardaddy" Collier, Sersan Pertama dari U.S. Second Armored Division, memimpin tank jenis M4 Sherman yang dijuluki Fury. Tank tangguh tersebut diawaki penembak Boyd "Bible" Swan, pemuat amunisi Grady "Coon-Ass" Travis, pengemudi Trini "Gordo" Garcia, dan asisten pengemudi-penembak busur "Red". Red terbunuh dalam pertempuran tank dan digantikan oleh Prajurit Kelas Satu Norman Ellison, juru ketik muda dari V Corps.

Saat Fury bergerak lebih jauh ke Jerman, para kru mulai meremehkan kurangnya pengalaman tempur Norman dan keengganan untuk melakukan kekerasan. Saat bergerak dalam konvoi, dia melihat tetapi tidak menembak sekelompok tentara anak-anak Hitler yang bersembunyi, yang segera menyergap kolom tank, membunuh pemimpin peleton dan awak tank utama dengan sebuah Panzerfaust. Belakangan, dia ragu-ragu di bawah tembakan senjata anti-tank.

Setelah pertempuran, Don memerintahkan Norman untuk mengeksekusi tentara Jerman yang ditangkap. Ketika dia menolak, Don bergulat dengan revolvernya ke tangan Norman dan memaksanya untuk menarik pelatuknya, membunuh prajurit itu dan membuat Norman trauma.

Setelah peleton tersebut merebut sebuah kota kecil, Don membawa Norman untuk membantu mencari dan membersihkan sebuah apartemen, di mana mereka menemukan dua wanita Jerman – Irma dan adik sepupunya Emma – sedang bersembunyi. Setelah Don memberi mereka beberapa perbekalan, para wanita mulai menyiapkan makanan panas dan memberi Don air panas untuk bercukur. Saat mereka mulai terikat, Norman dan Emma mundur ke kamar tidur dan berhubungan seks, karena diminta melakukannya oleh Don.

Kemudian, saat keempatnya duduk untuk makan bersama, kru Fury lainnya dengan mabuk menerobos masuk, melecehkan para wanita dan menindas Norman. Kebencian kru terhadap Norman menyebabkan ketegangan dengan Don sebelum mereka semua dipanggil untuk misi mendesak. Saat mereka berangkat, artileri Jerman menyerang kota dan membunuh Emma, menyebabkan Norman menderita gangguan mental.

