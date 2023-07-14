Sinopsis Film Ad Astra, Perjalanan Brad Pitt Mencari Sang Ayah di Ruang Hampa

JAKARTA - Sinopsis film Ad Astra akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ad Astra sebuah film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2019 yang diproduksi, ditulis bersama, dan disutradarai oleh James Gray.

Ad Astra dibintangi Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, dan Donald Sutherland. Ad Astra tayang perdana di Festival Film Venesia pada 29 Agustus 2019, dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 20 September 2019, oleh Walt Disney Studios Motion Pictures melalui 20th Century Fox.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 83% berdasarkan 392 ulasan, dengan peringkat rata-rata 7,5/10.

Sinopsis Film Ad Astra

Ad Astra menceritakan seorang astronot yang berkelana ke luar angkasa untuk mencari ayahnya yang hilang, yang pencarian obsesifnya untuk menemukan kehidupan alien yang cerdas dengan resiko yang mengancam.

Pada akhir abad ke-21, gelombang kekuatan misterius mengancam seluruh kehidupan manusia. Mayor Roy McBride (Brad Pitt) diberi tahu lonjakan tersebut telah dilacak ke "Proyek Lima", sebuah stasiun luar angkasa yang dikirim 29 tahun sebelumnya untuk mencari kehidupan cerdas di orbit sekitar Neptunus.

Ayah Roy, H. Clifford McBride, diduga meninggal karena memimpin proyek tersebut. Namun demikian harapan hidup masih tinggi yang membuat Roy setuju untuk pergi ke Mars untuk mencari sang ayah.

Dalam perjalanan, perompak menyergap Roy dan rekannya Pruitt. Pruitt mengungkapkan kepada Roy, jika dia gagal menghubungi ayahnya, stasiun Proyek Lima harus dihancurkan. Roy melakukan perjalanan ke Mars dengan kapal Cepheus.

Roy memberi tahu kapten untuk mengabaikan sinyal marabahaya yang dipancarkan oleh stasiun penelitian biomedis, tetapi Kapten Tanner menjawab,mereka terikat oleh protokol untuk menyelidikinya. Roy dan Kapten Tanner naik ke stasiun dan tidak menemukan yang selamat.

Roy mengambil alih komando dan dengan tenang mendaratkan kapal. Di pangkalan SpaceCom bawah tanah di Mars, Roy mulai merekam pesan suara untuk dikirim ke Proyek Lima dengan harapan Clifford akan merespons. Setelah banyak upaya, SpaceCom akhirnya menerima tanggapan dan merencanakan misi ke stasiun Proyek Lima tetapi menolak Roy berpartisipasi.

