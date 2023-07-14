Advertisement
MUSIK

15 Tahun Berlalu, Gavet Samodro dan Atmojo Kemas Ulang Lagu Biarkan Berlalu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:01 WIB
15 Tahun Berlalu, Gavet Samodro dan Atmojo Kemas Ulang Lagu Biarkan Berlalu
Gavet Samodro dan Atmojo kemas ulang lagu Biarkan Berlalu (Foto: ist)
JAKARTA - Lagu Biarkan Berlalu pernah menjadi hits 15 tahun lalu. Lagu yang dinyanyikan oleh Hello tersebut menjadi hits dan kerap diputar di radio-radio.

Kini, Gavet Samodro sebagai kibordis Hello sekaligus pencipta lagu Biarkan Berlalu memberanikan diri merilis ulang lagu tersebut. Gavet lantas menggandeng penyanyi muda Jogja yang namanya sedang moncer, yakni Kakung Triadmojo alias Atmojo.

Kolaborasi ini sebenarnya merupakan ide lama yang belum sempat terealisasi. Pertemuan keduanya pada 2016 juga sudah menyepakati akan rilisnya lagu ini dengan versi baru yang lebih segar. Kala itu, Gavet langsung merasa klik dan yakin jika 'Biarkan Berlalu' sangat tepat jika dinyanyikan ulang oleh Atmojo.

