Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ternyata Dewa 19 Pernah Cover Lagu Slank di Awal Karier

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |02:30 WIB
Ternyata Dewa 19 Pernah <i>Cover</i> Lagu Slank di Awal Karier
Ternyata Dewa 19 Pernah Cover Lagu Slank di Awal Karier (Foto: IG Ari Lasso)
A
A
A

JAKARTA - Dewa 19 dan Slank menjadi band top pada masanya. Namun siapa sangka, keduanya ternyata saling mengagumi dan menghormati termasuk karya-karyanya.

Slank yang lebih dahulu terkenal juga menjadi idola para para personel Dewa 19. Terbukti, Ahmad Dhani dkk pernah mengcover lagu Slank ketika awal karier dan tampil di atas panggung.

 Ternyata Dewa 19 Pernah {Cover} Lagu Slank di Awal Karier

Dewa 19 yang kala itu beranggotakan Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan Ari Lasso kerap mengcover lagu Slank. Hal tersebut disampaikan oleh Ari Lasso.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149296/dewa_19-OkMB_large.jpeg
Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143069/dewa_19-eLbk_large.jpg
Mengulik Asal-Usul Nama Dewa 19, Ternyata Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140441/dewa_19-ujVo_large.jpg
Ternyata Ini Lagu Dewa 19 yang Terinspirasi dari Kecantikan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/205/3127032/dewa_19-RSXn_large.jpg
Adu Tarif Manggung Dewa 19 dan NOAH, Lebih Mahal Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/205/3118345/ahmad_dhani-fPY9_large.jpg
Ahmad Dhani Cs Bayar Royalti ke Mantan Personel Dewa 19 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114854/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-lxMR_large.jpg
Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement