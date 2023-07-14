Ternyata Dewa 19 Pernah Cover Lagu Slank di Awal Karier

Ternyata Dewa 19 Pernah Cover Lagu Slank di Awal Karier (Foto: IG Ari Lasso)

JAKARTA - Dewa 19 dan Slank menjadi band top pada masanya. Namun siapa sangka, keduanya ternyata saling mengagumi dan menghormati termasuk karya-karyanya.

Slank yang lebih dahulu terkenal juga menjadi idola para para personel Dewa 19. Terbukti, Ahmad Dhani dkk pernah mengcover lagu Slank ketika awal karier dan tampil di atas panggung.

BACA JUGA: Album Dewa 19 Favorit Andra Ramadhan

Dewa 19 yang kala itu beranggotakan Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan Ari Lasso kerap mengcover lagu Slank. Hal tersebut disampaikan oleh Ari Lasso.