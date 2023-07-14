Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Taylor Swift Merekam Ulang Lagu-lagunya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:30 WIB
Alasan Taylor Swift Merekam Ulang Lagu-lagunya
Alasan Taylor Swift merekam ulang lagu-lagunya (Foto: IG Taylor)
LOS ANGELES - Taylor Swift merekam ulang lagu-lagunya. Total dari 10 album yang dikeluarkan, Taylor Swift telah merekam ulang 6 albumnya. Hal ini didasari agar Taylor memiliki hak cipta sepenuhnya atas karya-karya yang dihasilkan.

Terbaru, Taylor Swift telah merekam ulang album Fearless dengan menambahkan enam lagu baru yang berbeda dari album aslinya. Kemudian ia juga merekam ulang album Red.

Berikut album Taylor Swift yang telah direkam ulang, album Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation. Menurut laporan Diario AS, Swift telah melakukan beberapa upaya untuk membeli kembali kepemilikan album sebelumnya. Sebab, dia secara teknis tidak pernah memiliki lagu-lagu itu karena klausul dalam kontrak rekaman yang ditandatangani ketika dia baru berusia 14 tahun.

