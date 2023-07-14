9 Penyanyi Indonesia Go Internasional, Anastasya Poetri Gabung Label Musik AS

JAKARTA - Dunia musik Tanah Air diisi sederet penyanyi bertalenta yang bermimpi untuk bisa menembus industri musik global. Dengan usaha dan kerja keras, beberapa penyanyi dan musisi Indonesia ini berhasil menembus industri musik dunia. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

1.Anggun C. Sasmi

Pada era '90-an, Anggun C Sasmi sudah memiliki nama di industri musik Tanah Air. Namun kemudian dia hijrah ke Perancis untuk menembus industri musik global. Kini, ibu satu anak ini kerap digaet menjadi juri ajang pencarian bakat, seperti X Factor hingga Asia's Got Talent.

2.Agnez Mo

Agnez Mo sudah membangun kariernya sebagai penyanyi dan aktris sejak masih anak-anak. Namanya semakin melambung ketika mengisi OST sekaligus membintangi sinetron Pernikahan Dini. Dia kemudian menembus industri musik Hollywood dengan merilis single Coke Bottle, pada 2014.

3.Rich Brian





Rapper Rich Brian dikenal luas setelah merilis lagu Dat $tick yang melambungkan namanya di Amerika Serikat. Berkat video itu pula, dia bergabung dengan 88rising dan memulai debutnya di industri musik Hollywood. Beberapa lagu populer yang pernah dirilisnya adalah History, Run It, dan Glow Like Dat.