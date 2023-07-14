Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

9 Penyanyi Indonesia Go Internasional, Anastasya Poetri Gabung Label Musik AS

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |22:38 WIB
9 Penyanyi Indonesia Go Internasional, Anastasya Poetri Gabung Label Musik AS
Live Podcast Musikaligus. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Dunia musik Tanah Air diisi sederet penyanyi bertalenta yang bermimpi untuk bisa menembus industri musik global. Dengan usaha dan kerja keras, beberapa penyanyi dan musisi Indonesia ini berhasil menembus industri musik dunia. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

1.Anggun C. Sasmi

Anggun C. Sasmi.

Pada era '90-an, Anggun C Sasmi sudah memiliki nama di industri musik Tanah Air. Namun kemudian dia hijrah ke Perancis untuk menembus industri musik global. Kini, ibu satu anak ini kerap digaet menjadi juri ajang pencarian bakat, seperti X Factor hingga Asia's Got Talent.

2.Agnez Mo

Agnez Mo.

Agnez Mo sudah membangun kariernya sebagai penyanyi dan aktris sejak masih anak-anak. Namanya semakin melambung ketika mengisi OST sekaligus membintangi sinetron Pernikahan Dini. Dia kemudian menembus industri musik Hollywood dengan merilis single Coke Bottle, pada 2014.

3.Rich Brian

Rich Brian.

Rapper Rich Brian dikenal luas setelah merilis lagu Dat $tick yang melambungkan namanya di Amerika Serikat. Berkat video itu pula, dia bergabung dengan 88rising dan memulai debutnya di industri musik Hollywood. Beberapa lagu populer yang pernah dirilisnya adalah History, Run It, dan Glow Like Dat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement