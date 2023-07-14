7 Lagu Populer, Lokal hingga Barat yang Asyik Didengar

JAKARTA - Mendengarkan lagu yang sesuai suasana hati bisa menjadi salah satu cara melepas stres. Hadirnya platform streaming musik digital memudahkan penikmat musik mendengarkan lagu sesuai seleranya.

Musisi masa kini hadir dengan ragam genre sehingga masyarakat tak akan mudah bosan. Genre pop hingga folk yang masuk dalam jajaran lagu terpopuler baru-baru ini mungkin bisa menjadi rekomendasi lagu untuk Anda dengarkan.

Berikut ini Okezone rangkum 7 lagu populer, dilihat dari Spotify, Sabtu (15/7/2023).

1. Tak Segampang Itu (Anggi Marito)

Lagu pop ballad ini menempati urutan pertama yang sering didengarkan dengan jumlah stream lebih dari 168 juta kali. Suara Anggi dipadu dengan musik yang syahdu mampu menemani suasana galau.

Lagu rilisan 2 Desember 2022 ini menceritakan tentang seseorang yang belum bisa move on. Ia tak bisa melupakan sang mantan dan sulit mencari penggantinya.