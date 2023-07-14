Advertisement
MUSIK

5 Lagu Terbaik Taylor Swift di Album Speak Now Taylor's Version

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:05 WIB
5 Lagu Terbaik Taylor Swift di Album Speak Now Taylor's Version
Taylor Swift (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pada 7 Juli 2023 kemarin, Taylor Swift merilis ulang album rekamannya yang ketiga bertajuk Speak Now. Sempat dirilis pada 2010 lalu, kini Taylor Swift memilih untuk merilis ulang album tersebut dengan versinya sendiri.

Menariknya, ada sekitar 22 lagu dalam album Speak Now (Taylor's Version). Akan tetapi, Okezone akan merekomendasikan lima lagu terbaik yang ada di album tersebut, untuk kalian dengarkan.

Berikut, lagu terbaik Taylor Swift di album Speak Now:

1. Back To December

Lagu Back To December merupakan salah satu dari sekian banyak lagu Taylor Swift yang paling populer. Bahkan di YouTube, lagu ini sudah didengarkan oleh lebih dari 308 juta orang.

Lagu bergenre ballad ini berkisah tentang rasa penyesalan Taylor usai menyakiti dan meninggalkan seseorang yang dicintainya. Bahkan, lagu ini sangat cocok digunakan untuk meminta maaf pada kekasih atas kesalahan yang pernah diperbuat.

Taylor Swift

2. The Story of Us

The Story od Us sudah ditonton oleh lebih dari 145 juta orang di YouTube. Lagu ini menceritakan tentang hubungan dua orang yang sudah kandas, tetapi mereka masih memiliki perasaan satu sama lain.

Meski nadanya cukup enerjik, lagu ini ternyata memiliki lirik yang cukup nyesek.

Halaman:
1 2
