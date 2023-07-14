Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Jiwa yang Bersedih Viral dan Banjir Komentar Positif, Ghea Indrawari: Aku Nangis

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:48 WIB
Lagu <i>Jiwa yang Bersedih</i> Viral dan Banjir Komentar Positif, Ghea Indrawari: Aku Nangis
Ghea Indrawari. (Foto: Lintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ghea Indrawari bahagia lagu barunya, Jiwa yang Bersedih mendapat respons positif setelah rilis sejak Mei lalu. Lagunya viral dan sering muncul di konten-konten FYP TikTok.

Padahal, mulanya Ghea sempat tak percaya diri bahwa lagunya ini bisa sukses. Pasalnya, warna lagu yang dihadirkan kali ini berbeda dari karya-karya yang sebelumnya.

"Ini bisa dibilang banting setir dari lagu-lagu aku yang sebelumnya, meski memang tidak disengaja," ujar Ghea kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

"Dapat respons yang positif dari orang-orang itu aku sangat bersyukur tapi juga kaget. Aku ragu orang-orang bakal suka enggak ya lagu yang kayak gini," sambungnya.

Namun, kekhawatiran itu akhirnya sirna setelah melihat komentar-komentar positif dari penggemar. Banyak yang merasa lagu persembahan Ghea ini mampu mengubah hidup mereka yang sedang berada dalam kebimbangan.

Halaman:
1 2
