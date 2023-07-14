8 Huruf, Single Baru Agatha Chelsea

JAKARTA - Agatha Chelsea merilis single terbarunya berjudul 8 Huruf. Judul tersebut merupakan representasi dari kalimat I love you yang bertutur tentang perasaan cinta yang menggebu-gebu.

Namun ternyata, hubungan tak sekadar ucapan cinta. Untuk menghapus rasa ragu, sebuah hubungan juga membutuhkan tindakan dan pembuktian. Chelsea menggarap lagu tersebut bersama Martinus Tintin selaku composer dan Irvnat sebagai vocal director.

Lagu 8 Huruf identik dengan karakter vocal Chelsea yang lembut berbalut permainan piano dan synth dalam musiknya. Musik tersebut memberikan vibes R&B era '90-an dalam lagu tersebut.

Menariknya, Agatha Chelsea mengemas lagunya dalam video music klasik modern bernuansa '90-an. Dia menggaet Alvin Jo sebagai bintang video musik itu bersama para dancer yang akan menari bersamanya.