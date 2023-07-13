The Singing Bee Indonesia Beri Hadiah Jutaan Rupiah, Hanya di Vision+

JAKARTA –Vision+ menyuguhkan program berbasis musik berjudul The Singing Bee Indonesia untuk menemani waktu luang Anda. Acara ini merupakan adaptasi dari program serupa yang berasal dari Amerika Serikat.

Meski berbasis musik, namun program ini tidak menentukan pemenang berdasarkan kualitas vokal. Karena para peserta hanya diharuskan melanjutkan lirik lagu dengan benar.

Kuis The Singing Bee Indonesia yang diikuti enam peserta itu terdiri dari lima babak dan satu babak bonus. Peserta yang berhasil masuk babak final akan mendapatkan hadiah fantastis berupa uang senilai Rp25 juta.

Dipandu Ananda Omesh, program musik ini menggaet Happy Asmara, Ghea Indrawari, dan Ghea Youbi sebagai Beestie atau penyanyi. Program ini juga menghadirkan sederet bintang tamu.

Sandrina Azzahra, Femila Sinukaban, Jihan Audy, Memes Prameswari, Lala Widy, Dike Sabrina, Fira Cantika, Sisca JKT48, Wika Salim, hingga Arlida Putri adalah beberapa nama besar yang tampil sebagai bintang tamu dalam acara ini.

Bagi Anda yang ingin menonton The Singing Bee Indonesia, bisa menyaksikannya dengan akses streaming gratis melalui channel RCTI di Vision+, setiap hari, pukul 22.30 WIB.

Untuk bisa menikmati konten Vision+ dengan leluasa, Anda bisa berlangganan paket Premium yang menawarkan berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.