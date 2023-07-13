Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mikal dan Christian Tersingkir dari Kontes Swara Bintang MNCTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:08 WIB
Mikal dan Christian Tersingkir dari Kontes Swara Bintang MNCTV
Dua kontestan tersingkir dari panggung Kontes Swara Bintang. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV sukses menggelar babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang di MNC Studios, Jakarta Barat, pada 13 Juli 2023. Ada 12 kontestan yang bersaing untuk melaju ke babak 10 besar.

Acara dibuka dengan penampilan memukau para juri menyanyikan lagu andalan mereka masing-masing. Aksi para juri ini sukses membuat seluruh penonton di studio bergoyang bersama.

Kompetisi semakin panas, ketika Ongky dan Farisky berduet yang membuat para juri memberikan standing ovation. “Kalau mereka tidak masuk ke babak selanjutnya, saya akan demo! Mereka bagus dan layak masuk ke babak selanjutnya,” ungkap Iis Dahlia.

Tak hanya duetnya yang menuai pujian, Ongky juga berhasil mencuri hati Ayu Ting Ting dengan lagu ciptaannya. Si pelantun Alamat Palsu itu bahkan sampai semringah mendengar lagu tersebut.

“Lagunya bagus banget dan keren! Karena kamu membuatnya secara spontan," ungkap ibu satu anak tersebut memuji.

Kontes Swara Bintang. (Foto: MNCTV)

Kejutan lain di panggung Kontes Swara Bintang juga dialami Karin yang kedatangan ibu tercinta. Dia bahkan menyanyikan lagu spesial untuk sang ibu yang membuat Marion Jola terharu dan menangis.

Pada babak penentuan, Rian Ibram dan Astrid Tiar selaku host mengumumkan dua nama yang tereliminasi. Kedua peserta itu adalah Mikal asal Medan dan Christian dari Surabaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement