Mikal dan Christian Tersingkir dari Kontes Swara Bintang MNCTV

JAKARTA - MNCTV sukses menggelar babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang di MNC Studios, Jakarta Barat, pada 13 Juli 2023. Ada 12 kontestan yang bersaing untuk melaju ke babak 10 besar.

Acara dibuka dengan penampilan memukau para juri menyanyikan lagu andalan mereka masing-masing. Aksi para juri ini sukses membuat seluruh penonton di studio bergoyang bersama.

Kompetisi semakin panas, ketika Ongky dan Farisky berduet yang membuat para juri memberikan standing ovation. “Kalau mereka tidak masuk ke babak selanjutnya, saya akan demo! Mereka bagus dan layak masuk ke babak selanjutnya,” ungkap Iis Dahlia.

Tak hanya duetnya yang menuai pujian, Ongky juga berhasil mencuri hati Ayu Ting Ting dengan lagu ciptaannya. Si pelantun Alamat Palsu itu bahkan sampai semringah mendengar lagu tersebut.

“Lagunya bagus banget dan keren! Karena kamu membuatnya secara spontan," ungkap ibu satu anak tersebut memuji.

Kejutan lain di panggung Kontes Swara Bintang juga dialami Karin yang kedatangan ibu tercinta. Dia bahkan menyanyikan lagu spesial untuk sang ibu yang membuat Marion Jola terharu dan menangis.

Pada babak penentuan, Rian Ibram dan Astrid Tiar selaku host mengumumkan dua nama yang tereliminasi. Kedua peserta itu adalah Mikal asal Medan dan Christian dari Surabaya.