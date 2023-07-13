Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Tayangkan Series I Failed, 5 Kisah tentang Kegagalan Hidup

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:13 WIB
Vision+ Tayangkan Series <i>I Failed</i>, 5 Kisah tentang Kegagalan Hidup
Serial dokumenter I Failed di Vision+. (Foto: Viddsee)
A
A
A

 

JAKARTA – Kegagalan merupakan hal yang mungkin akan dialami setiap orang. Meski dianggap 'biasa', namun kegagalan bisa berdampak besar kepada orang-orang yang mengalaminya.

Tak jarang, kegagalan membuat manusia putus asa hingga depresi. Ragam kisah tentang kegagalan dikemas dalam serial dokumenter Viddsee berjudul I Failed. Proyek ini menyuguhkan cerita lima orang bangkit dari kegagalan.

Tiap-tiap episode dalam I Failed menawarkan jenis kegagalan berbeda satu sama lain. Ada orang yang gagal dalam karier, bisnis, akademis, pernikahan, termasuk dalam bermasyarakat.

Serial dokumenter ini menawarkan perspektif pribadi serta lingkungan sosial yang berperan dalam membentuk apa yang dianggap sebagai kegagalan. Ia juga memperlihatkan reaksi orang-orang terhadap kegagalan.

Dokumenter I Failed mengungkap rasa malu yang menutupi konsep kegagalan dan membuka pintu untuk percakapan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat mendefinisikan kesuksesan dan memperlakukan mereka yang gagal.

Kisah menarik apa saja yang ditawarkan serial dokumenter ini? Anda dapat menonton cerita I Failed selengkapnya hanya di Vision+. Aplikasi ini juga masih memiliki ragam film pendek Viddsee lainnya yang bisa diakses secara gratis.

