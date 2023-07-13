Teror Arwah Jahat dalam Insidious: The Last Key, Tonton di Vision+

JAKARTA – Sony Pictures resmi merilis Insidious: The Red Door di bioskop, pada 7 Juli 2023. Tak butuh waktu lama, film tersebut langsung menjadi topik perbincangan hangat para pencinta film horor.

Film Insidious: The Red Door bersetting 10 tahun setelah film Insidious: Chapter 2, di mana keluarga Lambert kembali dihantui arwah. Kali ini, Dalton Lambert yang sudah dewasa harus mencari tahu alasan dan jalan keluar teror yang dialaminya.

Kelima film Insidious memang memiliki keterkaitan satu sama lain, meski tak secara berurutan. Bagi yang sudah menonton seri film ini, Anda akan kembali melihat sosok Elise, paranormal yang membantu keluarga Lambert dalam menghadapi teror arwah jahat.

Cerita tentang Elise dikupas lebih dalam lewat film Insidious: The Last Key. Dalam film itu diceritakan bagaimana Elise yang mengalami trauma harus berjuang melawan teror arwah jahat.

Anda bisa menonton kembali Insidious: The Last Key secara streaming di Vision+ melalui channel AXN, pada 15 Juli 2023, pukul 22.35 WIB.