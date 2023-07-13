Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Main Bareng KIKO di Event Kiddo Toru Bazaar Lippo Mall Puri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:55 WIB
Main Bareng KIKO di Event <i>Kiddo Toru Bazaar</i> Lippo Mall Puri
Main bareng KIKO di event Kiddo Toru Bazaar Lippo Mall Puri. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNC Animation membawa karakter KIKO dalam event Kiddo Toru Bazaar di Atrium 1 dan Grand Central Lippo Mall Puri Jakarta, sepanjang 4-16 Juli 2023. Keberadaan karakter ini diharapkan mampu memberi keceriaan dan keseruan bagi pengunjung.

Dalam event tersebut, MNC Animation menggelar POP UP Karakter KIKO di mana pengunjung bisa menikmati ragam aktivitas menarik di dalam booth, dari bermain games, mewarnai, hingga memenangkan berbagai hadiah. 

"Kami mengundang semua sahabat KIKO untuk menciptakan momen tak terlupakan bersama dalam event ini. Juga terlibat aktif, kreatif, dan mendukung produk animasi dalam negeri, seperti KIKO," kata Head Of Marcomm MNC Animation, Suhendra Wijaya.

Nah, berikut jadwal POP UP Karakter KIKO di Booth MNC Animation yang bisa Anda ikuti dalam Kiddo Toru Bazaar:

1.Jumat, 14 Juli 2023 – pukul 14.00, 16.00, dan 18.00 WIB

2.Sabtu, 15 Juli 2023 – pukul 13.00, 16.00, dan 19.00 WIB

3.Minggu, 16 Juli 2023 – pukul 12.00, 15.00, dan 18.00 WIB

Selain MNC Animation, The Weekend Market juga menghadirkan berbagai hiburan seru untuk si kecil. Ada penampilan khusus IDANCE Studio Jakarta, dance & gymnastics dari Wild Mild.

Ada juga Sumobot Competition dan Lego Brick Robot Competition dari CK Education, Donuts Decorating Competition dari Playdateyuk, workshop Paper Craft dari Ichinogami, dan Painting in Volcano Eruption 3D dari ARThara & Craft.

Para ibu juga bisa membawa anak untuk melihat pameran produk dan area kreativitas lainnya yang tersedia dalam Kiddo Toru Bazaar. Ini merupakan pameran produk ibu dan anak kedua yang digelar The Weekend Market.

Event tersebut diharapkan bisa mengembangkan usaha komunitas produk lokal serta kreativitas anak-anak melalui berbagai kegiatan edukatif yang disediakan berbagai booth tenant yang terlibat dalam Kiddo Toru Bazaar.

