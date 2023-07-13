Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Dian Sastro Pilih Beli Furniture Mewah untuk Percantik Rumah

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |23:52 WIB
Alasan Dian Sastro Pilih Beli Furniture Mewah untuk Percantik Rumah
Dian Sastro. (Foto: Instagram/@therealdisastr)
A
A
A

JAKARTA - Artis Dian Sastro gemar mempercantik rumahnya dengan beragam pernak-pernik dan furniture. Tanpa disadari, ia terbiasa menggunakan konsep mindful luxury consumption.

Konsep tersebut adalah mencari barang berkualitas tinggi dengan desain yang everlasting. Dian tak segan merogoh kocek dalam demi membeli produk yang mahal tetapi awet dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama.

"Tanpa disadari yang aku lakukan adalah mindful luxury consumption, mengonsumsi sesuatu yang mewah," kata Dian dalam media gathering KATTA Indonesia, di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

"Bukan Karena aku bisa beli yang mahal, tapi apresiasi nilai-nilainya yang menjadikannya lebih mindful," sambungnya.

Menurut Dian, langkah tersebut bisa mengurangi barang 'sampah' yang akhirnya menjadi sia-sia di gudang. Salah satunya dengan membeli furniture dengan nilai yang mahal, namun bisa bertahan lama hingga bisa diwariskan ke anak cucu.

"Kita beli furniture yang kualitasnya tinggi. Bahkan enggak cuma kita aja yg pake, bisa kita wariskan. Jadi mengonsumsi sesuatu jadi mindful. Beli sekali, tapi bisa dinikmati timeless. Bisa digunakan ke generasi selanjutnya," ujar Dian.

Halaman:
1 2
