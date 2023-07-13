Aming Kena Julid Gegara Tampil Nyentrik Nuansa Pink, Netizen: Yah, Kumat Lagi

JAKARTA - Komedian Aming belakangan sudah tak lagi tampil dengan pakaian ala wanita. Tapi baru-baru ini, mantan suami Eveline Nada Anjani itu berpose dibalut outfit nuansa merah jambu.

Alhasil, gaya Aming ini langsung membuat netizen bertanya-tanya. Pasalnya, warna pink biasanya diidentikkan dengan unsur feminin.

Melalui kolom caption, Aming lantas menjelaskan alasannya memilih kemeja pink motif bintang dengan celana yang terdapat line warna serupa. Pakaian itu dipilih untuk kebutuhan fashion show.

Tak sampai di situ, Aming tampaknya sudah gemas mendapatkan pertanyaan seputar dirinya memakai serba-serbi pink dan langsung menjelaskan sejarah asli warna tersebut.

"Sejarahnya : Warna pink pertama kali digunakan sebagai simbol warna maskulinitas pria jaman dulu dan biru muda diperuntukan sebagai warna khas perempuan," kata Aming, dikutip dari instagram, Kamis (13/7/2023).

Aming menegaskan, antara warna dan fashion tidak menentukan identitas dan gender. Bahkan, di zaman dulu sekalipun, wanita lebih lazim mengenakan celana dan rok justru diperuntukkan bagi pria.