7 Fakta Menarik Rahma Azhari, Artis yang Sempat Tersandung Kasus Foto Syur

JAKARTA - Rahma Azhari merupakan salah satu anggota dari keluarga Azhari. Selain Sarah, nama Rahma juga terbilang cukup fenomenal di kalangan masyarakat.

Kini, Rahma diketahui memilih untuk menetap di Amerika Serikat bersama suaminya. Ia bahkan hidup ckup rukun di sana.

Sementara itu, sedikitnya ada tujuh fakta menarik terkait wanita 41 tahun tersebut. Berikut, fakta menarik Rahma Azhari:

1. Pernikahannya dengan Alfay Rauf

Pada 2003, Rahma memutuskan untuk menikah dengan seorang pengusaha bernama Alfay Rauf. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai dua orang anak, yani Raisya Diah Camilla dan Oceans Camilla.

Sayangnya, rumah tangga mereka harus berakhir lantaran pertengkaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam pada 2008 silam.

2. Suaminya bukan ayah biologis dari anak pertama

Tak lama setelah melahirkan anak pertamanya, mantan suami Rahma sempat menuntut melakukan tes DNA. Hal tersebut terjadi lantaran wajah anak pertama Rahmad dan Rauf sangatlah jauh berbeda.

Oceans Camilla diketahui memiliki wajah yang cukup kebarat-baratan alias bule. Padahal Rauf, merupakan keturunan Arab.

Setelah menjalani tes DNA, diketahui bahwa Rauf bukanlah ayah biologis dari Oceans Camilla yang lahir di Juni 2003 lalu.

3. Pernikahannya dengan Paris Chong

Rahma Azhari saat ini sudah menikah dengan seorang pria bernama Paris Chong. Pernikahan keduanya diketahui terjadi pada 2020 lalu secara Islam di City Hall, Amerika Serikat.

Dari pernikahan tersebut, Rahma dan suami dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Kirana Shea Azhari Chong.