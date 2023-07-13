8 Artis Tampan Indonesia yang Pernah Diisukan Sebagai Penyuka Sesama Jenis

JAKARTA - Sejumlah artis di Indonesia diisukan merupakan penyuka sesama jenis. Ada beberapa hal yang membuat isu tersebut ramai diperbincangkan, salah satunya lantaran status mereka yang belum menikah.

Menariknya, ada beberapa artis pria yang dituding sebagai penyuka sesama jenis lantaran perilakunya. Akan tetapi, ada pula yang dituding lantaran gosip-gosip yang beredar di media sosial dan diyakini benar adanya oleh sebagian masyarakat.

BACA JUGA: 4 Pernikahan Artis Indonesia yang Sempat Viral di Media Luar Negeri

Berikut, artis tampan di Indonesia yang pernah diisukan suka sesama jenis:





1. Verrell Bramasta

Aktor Verrell Bramasta diketahui memiliki hubungan cukup dekat dan akrab dengan seorang pria bernama Enrique Dustin. Kedekatan keduanya tersebut membuat netizen menuding bahwa putra Venna Melinda itu adalah seorang penyuka sesama jenis.

Kendati demikian, Verrell memilih untuk tak menanggapinya.

BACA JUGA: 7 Artis Indonesia Sukses Raih Gelar Doktor

2. Afgan Syahreza

Penyanyi Afgan Syahreza sempat dituding sebagai penyuka sesama jenis alias gay. Tudingan tersebut pertama kali muncul di konten sosial media, lantaran adanya video yang menyebut jika Afgan merupakan salah satu artis gay di Indonesia.

Akan tetapi, Afgan justru menunjukkan kedekatannya pada Rossa. Sehingga isu terkait hal tersebut perlahan sina.