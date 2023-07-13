Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis Tampan Indonesia yang Pernah Diisukan Sebagai Penyuka Sesama Jenis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:30 WIB
8 Artis Tampan Indonesia yang Pernah Diisukan Sebagai Penyuka Sesama Jenis
Verrell Bramasta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis di Indonesia diisukan merupakan penyuka sesama jenis. Ada beberapa hal yang membuat isu tersebut ramai diperbincangkan, salah satunya lantaran status mereka yang belum menikah.

Menariknya, ada beberapa artis pria yang dituding sebagai penyuka sesama jenis lantaran perilakunya. Akan tetapi, ada pula yang dituding lantaran gosip-gosip yang beredar di media sosial dan diyakini benar adanya oleh sebagian masyarakat.

Berikut, artis tampan di Indonesia yang pernah diisukan suka sesama jenis:


1. Verrell Bramasta

Verrell Bramasta

Aktor Verrell Bramasta diketahui memiliki hubungan cukup dekat dan akrab dengan seorang pria bernama Enrique Dustin. Kedekatan keduanya tersebut membuat netizen menuding bahwa putra Venna Melinda itu adalah seorang penyuka sesama jenis.

Kendati demikian, Verrell memilih untuk tak menanggapinya.

2. Afgan Syahreza

Afgan Syahreza

Penyanyi Afgan Syahreza sempat dituding sebagai penyuka sesama jenis alias gay. Tudingan tersebut pertama kali muncul di konten sosial media, lantaran adanya video yang menyebut jika Afgan merupakan salah satu artis gay di Indonesia.

Akan tetapi, Afgan justru menunjukkan kedekatannya pada Rossa. Sehingga isu terkait hal tersebut perlahan sina.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement