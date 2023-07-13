Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Minta Pemeriksaan Kasus Dugaan Perzinaan Ditunda, Ini Alasannya

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |22:03 WIB
Virgoun Minta Pemeriksaan Kasus Dugaan Perzinaan Ditunda, Ini Alasannya
Virgoun. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Virgoun dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa atas kasus dugaan perzinaan yang dilaporkan oleh Inara Rusli.

Namun, pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu tak bisa memenuhi panggilan tersebut. Alasannya disampaikan oleh Sandy Arifin selaku kuasa hukum Virgoun.

"Memang benar ada undangan untuk klien kami, Virgoun untuk memberikan klarifikasi, tapi saat ini sedang ada pekerjaan," kata Sandy Arifin kepada awak media melalui sambungan telepon, Kamis (13/7/2023).

Oleh karena itu, pihak Virgoun meminta penundaan agar klarifikasi dapat dilakukan pada pekan depan.

"Kami meminta penundaan, secepatnya kami akan berkirim surat," jelas Sandy Arifin.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
