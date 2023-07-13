Dituding Lakukan Penganiayaan, Pierre Gruno Siapkan 2 Saksi dan Bukti CCTV

JAKARTA - Aktor senior Pierre Gruno memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap pria berinisial GDS di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

Di sela pemeriksaan, pengacara Pierre Gruno, Richard Leonard, mengatakan pihaknya sejauh ini telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada pihak penyidik.

"Masih ada bukti dan saksi, ada saksi dan CCTV banyak, ada dua saksi dan CCTV," jelas Richard Leonard kepada awak media.

Sementara itu, Charles Bronson salah satu tim kuasa hukum lainnya mengatakan, kliennya tiba Pukul 16.00 WIB. Pierre Gruno diperkirakan akan dicecar sekitar 45 pertanyaan.

"Pierre datang sekitar Pukul 16.00 WIB kurang sudah diperiksa cuma sampe sekarang, jeda sholat maghrib, sekarang jeda masih tahap pemeriksaan," papar Charles.

"Tadi baru pertanyaan kelima, biasanya kalau BAP biasanya 40-45 pertanyaan ini masih agak lama. Karena harus agak detail, biar terang benderang," katanya lagi.