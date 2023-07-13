Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dilecehkan Wanita, Begini Sikap Tegas Abidzar Al Ghifari ke Pelaku

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |21:02 WIB
Dilecehkan Wanita, Begini Sikap Tegas Abidzar Al Ghifari ke Pelaku
Abidzar Al Ghifari. (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Abidzar Al Ghifari menceritakan kembali pelecehan seksual yang dialaminya. Peristiwa itu terjadi saat dia mengisi sebuah acara untuk bernyanyi di salah satu cafe.

"Jadi memang gue punya tim karaoke, nge-lead karoke gitu, dan kemarin kita diundang main di satu cafe mereka," kata Abidzar saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

Mulanya, putra mendiang Ustaz Jefri Al Buchori itu sedang menikmati lagu demi lagu bersama para pengunjung yang sebenarnya sudah dibatasi oleh sebuah garis, sehingga tak bisa sembarangan menyentuhnya.

Meski demikian, tetap saja ada seorang perempuan yang melancarkan aksi nekatnya dengan menyentuh bokong Abidzar.

"Di panggung itu kita sudah sediain garis batas, cuma memang penontonnya pas dimulai di luar kendali, sampai si perempuan ini melakukan aksi memegang bokong gue," sambungnya.

Abidzar langsung bereaksi dengan menegur perempuan tersebut. Namun, ia tak ingin mengeluarkan emosinya dihadapan publik sehingga ia memilih untuk meredamnya dan hanya menegur.

Halaman:
1 2
