HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pierre Gruno Diperiksa Atas Laporan Dugaan Penganiayaan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:43 WIB
Pierre Gruno Diperiksa Atas Laporan Dugaan Penganiayaan
Pierre Gruno. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor senior Pierre Gruno memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023) setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap pria berinisial GDS.

Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Pierre Gruno tiba sekitar Pukul 16.00 WIB. Setelah istirahat, kuasa hukumnya, Richard Leonard mengatakan kliennya baru dicecar lima pertanyaan seputar kasus dugaan penganiayaan. 

"Tadi pemeriksaan juga soal kasus dugaan penganiayaan tetapi masih pemeriksaan. Baru 5 pertanyaan jadi masih agak lama, karena kenapa harus agak detail terangkan," ujar Richard Leonard kepada awak media.

Dalam kesempatan itu, awak media mencecar beberapa pertanyaan seputar kasus yang menimpa Pierre Gruno. Richard enggan buka suara karena kliennya baru saja menjalani pemeriksaan. 

"Kronologis, kejadian sebenarnya seperti apa dan baru 5 pertanyaan jadi saya belum bisa ngomong apa-apa, dikasih keterangan baru sekarang,"jelas Richard.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
