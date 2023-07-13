Baru Menikah, Tina Toon Kehilangan Cincin Kawin

JAKARTA - Tina Toon baru saja menikah dengan salah seorang pria bernama Daniel. Mereka menikah usai lima tahun menjalin hubungan asmara.

Belum genap sebulan Tina Toon mengaku sempat kehilangan cincin kawinnya sehabis mandi. Hingga saat ini, cincin kawinnya masih belum ditemukan.

"Ini lagi nyari cincinnya hilang bukan hilang, kayaknya ketinggalan," kata Tina Toon saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

"Ditanyain ini kemana segala macam, sekarang orang rumah lagi nyari," sambungnya.

Ketika kehilangan cincinnya itu, Tina mengaku memang dari dulu dirinya tidak memakai aksesoris sama sekali. Sehingga pertama kali memakai, ia pun tidak teliti hingga terjatuh pada saat mandi.

"Aku dari dulu orangnya nggak pernah pake aksesoris. Terus kemarin baru pakai beberapa hari. Pas mandi atau apa jatuh, akhirnya kalau mandi atau apa kan aku taruh,"jelas Tina Toon.

Lebih lanjut, salah satu pemain sinetron Tuyul & Mbak Yul ini mengakui semenjak kejadian itu, saat ini dirinya tidak lagi memakai cincin kawinnya tersebut. Sebagai bentuk untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari.

Mengingat memakai aksesoris berupa cincin kawin baru dilakukannya saat ini. Ketika ia resmi dinikahi oleh Daniel, tambatan hatinya pada Juni 2023 lalu.

"Sebenernya pake terus, ala ala pengantin baru gitu. Kan lain senengnya pake. Cuma kadang risih juga kalo belum biasa. Aku sehari-hari jarang, kecuali misalnya lagi syuting pakai, habis itu langsung taruh lagi, nggak dipake terus seharian," imbuhnya.

"Ini pake seharian, cuci tangan, mau jatuh dan akhirnya kemaren mau kegiatan yang sekiranya nggak perlu pake cincin aku taruh. Sekarang lagi dicari,"pungkasnya.