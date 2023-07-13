Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Daniel, Suami Tina Toon yang Ternyata Pengusaha Tajir

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:51 WIB
Profil Daniel, Suami Tina Toon yang Ternyata Pengusaha Tajir
Tina Toon Dan Daniel. (Foto: Instagram/@tinatoon101)
A
A
A

JAKARTA - Mantan artis cilik Tina Toon baru saja menggelar pernikahan dengan pujaan hatinya, Daniel. Mereka melangsungkan hari bahagianya dengan konsep intimate.

Kabar pernikahan ini diungkap langsung oleh Tina melalui akun Instagram pribadinya. Pelantun Bolo Bolo ini cerita lewat enam kumpulan potret bahagia pernikahannya yang digelar pada Juni lalu.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan aku share pernikahanku di bulan Juni kemarin sekalian meminta doa restu kepada semuanya, dan mohon maaf banget kemarin aku menikahnya sama keluarga inti aku dan keluarga inti suami saja," tulis Tina, dikutip pada Kamis (13/7/2023).

Sosok sang suami, Daniel, tentu membuat publik penasaran. Sebenarnya siapa pria yang berhasil mencuri hati sang artis.

Sebelum kabar pernikahannya terkuak, Tina Toon sempat membocorkan tentang sosok sang kekasih. Pemilik nama asli Agustina Hermanto ini memang cukup tertutup mengenai kehidupan asmaranya.

"Kalau sama (pasangan) sekarang sudah cukup lama ya sebenarnya, cuma kan aku enggak publish aja," ujar Tina kepada awak media pada Februari lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/33/3108747/tina_toon-bfp2_large.jpg
Tina Toon Kerahkan Tim untuk Pantau Banjir di Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977740/aksi-tina-toon-turun-langsung-tinjau-lokasi-banjir-tuai-pujian-netizen-Mjk1ZMcQB3.jpg
Aksi Tina Toon Turun Langsung Tinjau Lokasi Banjir Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/33/2951097/tina-toon-semangat-berikan-dukungan-kepada-ganjar-mahfud-IjH6a8AvPz.jpg
Tina Toon Semangat Berikan Dukungan kepada Ganjar-Mahfud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/33/2870035/tina-toon-berharap-ganjar-pranowo-bisa-lanjutkan-pembangunan-presiden-jokowi-2qn4uskAYu.jpg
Tina Toon Berharap Ganjar Pranowo Bisa Lanjutkan Pembangunan Presiden Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/33/2848306/7-artis-indonesia-lakukan-prosesi-sangjit-sebelum-menikah-32AUuo1gBA.jpg
7 Artis Indonesia Lakukan Prosesi Sangjit sebelum Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/33/2847141/kehilangan-cincin-nikah-tina-toon-diinterogasi-suami-92nMKt4zBt.jpg
Kehilangan Cincin Nikah, Tina Toon Diinterogasi Suami
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement