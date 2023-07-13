Profil Daniel, Suami Tina Toon yang Ternyata Pengusaha Tajir

JAKARTA - Mantan artis cilik Tina Toon baru saja menggelar pernikahan dengan pujaan hatinya, Daniel. Mereka melangsungkan hari bahagianya dengan konsep intimate.

Kabar pernikahan ini diungkap langsung oleh Tina melalui akun Instagram pribadinya. Pelantun Bolo Bolo ini cerita lewat enam kumpulan potret bahagia pernikahannya yang digelar pada Juni lalu.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan aku share pernikahanku di bulan Juni kemarin sekalian meminta doa restu kepada semuanya, dan mohon maaf banget kemarin aku menikahnya sama keluarga inti aku dan keluarga inti suami saja," tulis Tina, dikutip pada Kamis (13/7/2023).

Sosok sang suami, Daniel, tentu membuat publik penasaran. Sebenarnya siapa pria yang berhasil mencuri hati sang artis.

Sebelum kabar pernikahannya terkuak, Tina Toon sempat membocorkan tentang sosok sang kekasih. Pemilik nama asli Agustina Hermanto ini memang cukup tertutup mengenai kehidupan asmaranya.

"Kalau sama (pasangan) sekarang sudah cukup lama ya sebenarnya, cuma kan aku enggak publish aja," ujar Tina kepada awak media pada Februari lalu.