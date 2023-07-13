Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Fakta Menarik Nathalie Holscher, Artis Cantik yang Putuskan Lepas Hijab

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |05:30 WIB
7 Fakta Menarik Nathalie Holscher, Artis Cantik yang Putuskan Lepas Hijab
Nathalie Holscher (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Fakta menarik Nathalie Holscher akan dibahas dalam artikel ini. Nathalie Holscher sendiri merupakan seorang artis blasteran Belanda yang baru-baru ini menghebohkan publik lantaran keputusannya untuk melepas hijab.

Banyak netizen dan juga rekan-rekannya yang menyayangkan hal itu. Namun, mereka sama sekali tak bisa berbuat banyak, mengingat Nathalie sudah memutuskan jalan hidupnya sendiri.

Selain kabar lepas hijab, rupanya ada sederet fakta menarik lainnya tentang mantan istri Sule tersebut. Dan berikut ulasannya:

1. Karier bernyanyi dan DJ

Nathalie Holscher memulai kariernya di dunia hiburan dengan bergabung dalam beberapa duo. Sebut saja, Rannath, D'Dolls. hingga The Secret.

Sayangnya, karier Nathalie di dunia tarik suara tampaknya kurang mulus. Hal itu membuatnya memilih untuk menjajal dunia DJ.

Nama Nathalie sendiri mulai terangkat saat mencoba peruntungan sebagai DJ. Selain memiliki jadwal panggung lumayan padat, ia juga pernah masuk dalam nominator Top 100 DJanes di 2008.

Nathalie Holscher

2. Jajal dunia akting dan presenting

Nathalie diketahui pernah mencoba peruntungan di dunia akting dengan membintangi film Street Society di 2014. Namun kala itu, ia tak mendapat peran besar.

Kendati demikian, ia terbilang cukup sukses saat didapuk untuk menjadi presenter. Ia bahkan pernah mengisi program tv seperti Bukan Sekedar Wayang hingga Ini Talkshow.

Halaman:
1 2 3
